Лидер «Нетс» заявил, что по собственной воле уступил право на решающий бросок в матче с «Рэпторс» (119:116) звездному одноклубнику .

«У Кайри шла игра, так что я не хотел вставать у него на пути. Мы старались находить именно его в концовке игры. Он уже забросил несколько важных мячей, так что я сказал: «Жак, мне кажется, последний бросок должен исполнить Кайри».

У меня была уверенность, что Кайри справится, особенно с учетом того, что против него защищался . Не пытаюсь сказать, что Фред плохо играет в защите, просто они одних габаритов, так проще. Против Кайри не должен был защищаться кто-то вроде Скотти Барнса или другой игрок крупнее, чем он. Мне казалось, что они не будут устраивать против него дабл-тим, потому что он легко справится с ловушкой на дуге. В итоге они действительно дали ему сыграть один на один. Получился особенный момент, особенный бросок», – заявил Дюрэнт.

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