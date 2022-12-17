Кевин Дюрэнт: «Сказал Вону, что последний бросок должен исполнить Кайри»

Теги Бруклин Жак Вон Торонто НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Фред Ванвлит Баскетбол

Лидер «Нетс» Кевин Дюрэнт заявил, что по собственной воле уступил право на решающий бросок в матче с «Рэпторс» (119:116) звездному одноклубнику Кайри Ирвингу.

«У Кайри шла игра, так что я не хотел вставать у него на пути. Мы старались находить именно его в концовке игры. Он уже забросил несколько важных мячей, так что я сказал: «Жак, мне кажется, последний бросок должен исполнить Кайри».

У меня была уверенность, что Кайри справится, особенно с учетом того, что против него защищался Фред Ванвлит. Не пытаюсь сказать, что Фред плохо играет в защите, просто они одних габаритов, так проще. Против Кайри не должен был защищаться кто-то вроде Скотти Барнса или другой игрок крупнее, чем он. Мне казалось, что они не будут устраивать против него дабл-тим, потому что он легко справится с ловушкой на дуге. В итоге они действительно дали ему сыграть один на один. Получился особенный момент, особенный бросок», – заявил Дюрэнт.

«Когда возникали сложности, он всегда сдавался». Беннетт – самое нелепое, что случилось на драфте НБА: провалился везде, а теперь рекламирует одежду в Тайване

Трофей MVP НБА наконец-то переименовали – в честь Майкла Джордана. А вместе с ним – и еще полдесятка наград

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Самарин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
С возрастом Дюрэнт стал мудрей 🏀👍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы