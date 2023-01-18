«Виртус» может получить 3-летний уайлд кард на участие в Евролиге

Теги Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии Виртус Баскетбол

«Виртус» из Болоньи претендует на получение 3-летнего уайлд кард на участие в Евролиге.

Об этом сообщает PianetaBasket.com.

Итальянский клуб также надеется пробиться в плей-офф Евролиги в этом году, что по регламенту дает возможность остаться в турнире на следующий сезон.

«Виртус» на данный момент занимает 13-е место с результатом 8-11.

Почему «Гризлис» не выжили в Канаде? Ванкувер клеймили за лютые налоги, погоду и даже отсутствие магазинов

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий