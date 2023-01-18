«Виртус» может получить 3-летний уайлд кард на участие в Евролиге
«Виртус» из Болоньи претендует на получение 3-летнего уайлд кард на участие в Евролиге.
Об этом сообщает PianetaBasket.com.
Итальянский клуб также надеется пробиться в плей-офф Евролиги в этом году, что по регламенту дает возможность остаться в турнире на следующий сезон.
«Виртус» на данный момент занимает 13-е место с результатом 8-11.
Почему «Гризлис» не выжили в Канаде? Ванкувер клеймили за лютые налоги, погоду и даже отсутствие магазинов
НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?
Комментарии