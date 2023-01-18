«Виртус» может получить 3-летний уайлд кард на участие в Евролиге

« » из Болоньи претендует на получение 3-летнего уайлд кард на участие в .

Об этом сообщает PianetaBasket.com.

Итальянский клуб также надеется пробиться в плей-офф Евролиги в этом году, что по регламенту дает возможность остаться в турнире на следующий сезон.

«Виртус» на данный момент занимает 13-е место с результатом 8-11.

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