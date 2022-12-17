У Милоша Теодосича есть договоренность о переходе в «Црвену Звезду» в межсезонье-2023
У разыгрывающего «Виртуса» Милоша Теодосича есть договоренность о переходе в «Црвену Звезду» в межсезонье-2023.
Об этом рассказал президент сербского клуба Небойша Чович.
«Мы с Милошем обсуждали переход уже в этом сезоне. Нам не удалось осуществить сделку, но мы достигли принципиальной договоренности о следующем сезоне.
Все теперь зависит только от здоровья Милоша, потому что он возрастной игрок, приближающийся к завершению карьеры», – заявил Чович.
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