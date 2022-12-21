Акилле Полонара может стать игроком «Виртуса»

« » близок к подписанию контракта с тяжелым форвардом (31 год, 203 см).

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Лоренци.

В июле Полонара перешел в « », но не имеет стабильного места в ротации турецкого гранда.

В матчах итальянец проводит на площадке в среднем 11,7 минуты, в чемпионате Турции он принял участие лишь в трех встречах.

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