Акилле Полонара может стать игроком «Виртуса»

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«Виртус» близок к подписанию контракта с тяжелым форвардом Акилле Полонарой (31 год, 203 см).

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Лоренци.

В июле Полонара перешел в «Анадолу Эфес», но не имеет стабильного места в ротации турецкого гранда.

В матчах Евролиги итальянец проводит на площадке в среднем 11,7 минуты, в чемпионате Турции он принял участие лишь в трех встречах.

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