Шеми Оджелей выбыл на месяц с травмой икроножной мышцы

Форвард пропустит около месяца из-за травмы правой икроножной мышцы.

Американец травмировался во время матча против «Олимпиакоса» (71:117). Опасения вызвало то, что игрок получил повреждение в бесконтактной ситуации.

В этом сезоне Оджелей набирает в среднем 10,0 очка, 4,2 подбора, 0,6 передачи и 10,7 балла за эффективность действий.

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