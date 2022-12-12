Шеми Оджелей выбыл на месяц с травмой икроножной мышцы

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Форвард «Виртуса» Шеми Оджелей пропустит около месяца из-за травмы правой икроножной мышцы.

Американец травмировался во время матча Евролиги против «Олимпиакоса» (71:117). Опасения вызвало то, что игрок получил повреждение в бесконтактной ситуации.

В этом сезоне Оджелей набирает в среднем 10,0 очка, 4,2 подбора, 0,6 передачи и 10,7 балла за эффективность действий.

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