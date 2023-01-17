Главный тренер «Уорриорз» считает, что благодаря своему влиянию разыгрывающий «воинов» может сравниться с легендарным , который в 90-е стал мировой суперзвездой и вывел НБА на новый уровень популярности.

Керр играл с Джорданом в составе «Буллс».

«Карри – современный Майкл Джордан. Когда «Буллс» играли на выезде, половина арены была в красных майках. Сейчас половина болельщиков приходит в синих и желтых майках с номером 30 на спине.

Стеф стал чем-то большим, чем просто игрок, он расширил границы. Он вызывает эмоции у людей. А все из-за того, что его игра внушает трепет. Куда бы мы ни приехали, всегда найдутся люди, которые будут болеть за него, которые с нетерпением будут ждать его выхода и его выступления», – заявил Керр.

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