Стив Керр: «Карри – современный Майкл Джордан»

Теги Майкл Джордан Чикаго Голден Стэйт НБА Стив Керр Стефен Карри Баскетбол

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр считает, что благодаря своему влиянию разыгрывающий «воинов» Стефен Карри может сравниться с легендарным Майклом Джорданом, который в 90-е стал мировой суперзвездой и вывел НБА на новый уровень популярности.

Керр играл с Джорданом в составе «Буллс».

«Карри – современный Майкл Джордан. Когда «Буллс» играли на выезде, половина арены была в красных майках. Сейчас половина болельщиков приходит в синих и желтых майках с номером 30 на спине.

Стеф стал чем-то большим, чем просто игрок, он расширил границы. Он вызывает эмоции у людей. А все из-за того, что его игра внушает трепет. Куда бы мы ни приехали, всегда найдутся люди, которые будут болеть за него, которые с нетерпением будут ждать его выхода и его выступления», – заявил Керр.

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6 комментариев

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Undrey
Сегодня ему снова в гостях MVP местные болельщики кричали, о каком леброне или ещё ком-то может идти речь) это как Спартак и зенит, месси и роналду, народную любовь никакой пиар компанией и пропагандой не купишь)
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Magzhan Estigarribia
По сути да, самый интересный игрок лиги.
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Be1983kot18leta@gmail.com
Смуш Паркер -современный Брэдли Билл
+3
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+3
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msdchko
Как вообще можно такое ляпнуть было при живом Леброне в лиге....
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Xell
Нет
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Мурзин Ринат
Карри кумир для дрищей и азиатов) а это уже половина успеха
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