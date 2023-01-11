Стефен Карри вручил Дэмиону Ли чемпионский перстень
Атакующий защитник «Финикса» Дэмион Ли получил чемпионский перстень, который он завоевал в составе «Голден Стэйт» в сезоне-2021/22.
30-летний игрок получил перстень из рук суперзвезды «Уорриорз» и брата своей жены Стефена Карри. Церемония состоялась во время сегодняшней встречи «Финикса» и «Голден Стэйт» в Чейз-центре.
Ли помог «Санз» одержать победу над действующими чемпионами (125:113), набрав 22 очка и сделав 7 подборов. Защитник реализовал 6 штрафных бросков в концовке встречи.
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