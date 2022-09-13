Стефен Карри – о законе, который ущемлял права трансгендеров: «Я мог иметь более четкую позицию, но был не готов»

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Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри признался, что на его взгляды повлияла ситуация 2016 года, когда возглавляемое республиканцами законодательное собрание штата Северная Каролина приняло скандальный закон, обязывающий трансгендеров выбирать общественный туалет в соответствии с полом, указанным в свидетельстве о рождении.

НБА в ответ решила перенести Матч звезд 2017 года из Шарлотт, родного города Карри, но баскетболист публично заявил, что надеется на проведение мероприятия.

НБА тогда отстояла свою позицию, осуществив перенос Матча звезд в Новый Орлеан. Только после этого Карри поддержал изменения в законодательстве.

«Тогда я впервые понял, что всем не угодишь.

Иногда нас, спортсменов, критикуют и упрекают, когда вы не хотите высказываться на какую-то тему. «Нужно стать более образованным, нужно знать больше», все эти фразы, которые использует народ. Вроде как у вас недостаточно характера, вы уклончивы или избегаете участвовать в том или ином событии. Признаться, в тот момент, да, я и правда мог иметь более четкую позицию, но я не был готов сделать это тогда, в то время, поэтому не жалею об этом», – заявил Карри.

«Голден Стэйт» возвращает чемпионство, Стеф Карри наконец-то стал MVP финала НБА! 🥳

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