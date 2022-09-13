Стефен Карри – о законе, который ущемлял права трансгендеров: «Я мог иметь более четкую позицию, но был не готов»

Разыгрывающий «Уорриорз» признался, что на его взгляды повлияла ситуация 2016 года, когда возглавляемое республиканцами законодательное собрание штата Северная Каролина приняло скандальный закон, обязывающий трансгендеров выбирать общественный туалет в соответствии с полом, указанным в свидетельстве о рождении.

НБА в ответ решила перенести Матч звезд 2017 года из Шарлотт, родного города Карри, но баскетболист публично заявил, что надеется на проведение мероприятия.

НБА тогда отстояла свою позицию, осуществив перенос Матча звезд в Новый Орлеан. Только после этого Карри поддержал изменения в законодательстве.

«Тогда я впервые понял, что всем не угодишь.

Иногда нас, спортсменов, критикуют и упрекают, когда вы не хотите высказываться на какую-то тему. «Нужно стать более образованным, нужно знать больше», все эти фразы, которые использует народ. Вроде как у вас недостаточно характера, вы уклончивы или избегаете участвовать в том или ином событии. Признаться, в тот момент, да, я и правда мог иметь более четкую позицию, но я не был готов сделать это тогда, в то время, поэтому не жалею об этом», – заявил Карри.

«Голден Стэйт» возвращает чемпионство, Стеф Карри наконец-то стал MVP финала НБА! 🥳