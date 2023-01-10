Скотти Барнс недоступен для обмена

Теги возможные переходы Торонто НБА Паскаль Сиакам Фред Ванвлит О Джи Ануноби Скотти Барнс Баскетбол

Форвард «Торонто» Скотти Барнс является единственным игроком команды, который недоступен для обмена, пишет обозреватель TSN Джош Льюэнберг.

Отмечается, что при этом «Рэпторз» готовы расстаться с Паскалем Сиакамом или О Джи Ануноби только за огромную компенсацию.

Кроме того, клуб по-прежнему рассчитывает на Фреда Ванвлита, который летом с высокой долей вероятности станет неограниченно свободным агентом.

Барнс был признан Лучшим новичком НБА в прошлом сезоне. В нынешнем регулярном чемпионате 21-летний баскетболист набирает в среднем 14,9 очка, 6,9 подбора, 4,6 передачи и 1 перехват.

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