Разыгрывающий «Рэпторс» снова высказался по поводу предложенного ему в прошлом году продления контракта на 114 миллионов долларов и 4 сезона.

По словам Ванвлита, он не отказывался от сделки, но вместе с клубом принял решение не торопиться.

Баскетболист дал понять, что рассчитывает на более крупную сумму.

«Не хочу сильно углубляться в это. И все же я просто пытаюсь поставить себя в выгодное положение с точки зрения бизнеса и не продлевать контракт, который был заключен три или четыре года назад.

Мне казалось, что я наиграл на более крупный контракт. Так что просто пытаюсь передать инициативу в руки клуба. Они должны принять решение с организационной точки зрения.

Мне нравится в « ». У меня отличные отношения с Масаи и Бобби, поэтому я уверен, что мы сможем договориться. У нас отличное партнерство, так что в будущем я не собираюсь облегчать им задачу, равно как и они не собираются облегчать жизнь мне. Так все и работает», – сказал Ванвлит.

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