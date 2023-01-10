Фред Ванвлит – о продлении на 114 миллионов: «Я наиграл на более крупный контракт»
Разыгрывающий «Рэпторс» Фред Ванвлит снова высказался по поводу предложенного ему в прошлом году продления контракта на 114 миллионов долларов и 4 сезона.
По словам Ванвлита, он не отказывался от сделки, но вместе с клубом принял решение не торопиться.
Баскетболист дал понять, что рассчитывает на более крупную сумму.
«Не хочу сильно углубляться в это. И все же я просто пытаюсь поставить себя в выгодное положение с точки зрения бизнеса и не продлевать контракт, который был заключен три или четыре года назад.
Мне казалось, что я наиграл на более крупный контракт. Так что просто пытаюсь передать инициативу в руки клуба. Они должны принять решение с организационной точки зрения.
Мне нравится в «Торонто». У меня отличные отношения с Масаи и Бобби, поэтому я уверен, что мы сможем договориться. У нас отличное партнерство, так что в будущем я не собираюсь облегчать им задачу, равно как и они не собираются облегчать жизнь мне. Так все и работает», – сказал Ванвлит.
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Почему-то я почти уверен, что Ванвлит больше ни в одной другой команде не будет претендовать на матч звёзд. Ну только если совсем в мусорных, но он им вряд ли нужен.
Но он решил набить цену и поиграть с большими дядями.