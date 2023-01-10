Фред Ванвлит – о продлении на 114 миллионов: «Я наиграл на более крупный контракт»

Теги Торонто НБА Фред Ванвлит Баскетбол

Разыгрывающий «Рэпторс» Фред Ванвлит снова высказался по поводу предложенного ему в прошлом году продления контракта на 114 миллионов долларов и 4 сезона.

По словам Ванвлита, он не отказывался от сделки, но вместе с клубом принял решение не торопиться.

Баскетболист дал понять, что рассчитывает на более крупную сумму.

«Не хочу сильно углубляться в это. И все же я просто пытаюсь поставить себя в выгодное положение с точки зрения бизнеса и не продлевать контракт, который был заключен три или четыре года назад.

Мне казалось, что я наиграл на более крупный контракт. Так что просто пытаюсь передать инициативу в руки клуба. Они должны принять решение с организационной точки зрения.

Мне нравится в «Торонто». У меня отличные отношения с Масаи и Бобби, поэтому я уверен, что мы сможем договориться. У нас отличное партнерство, так что в будущем я не собираюсь облегчать им задачу, равно как и они не собираются облегчать жизнь мне. Так все и работает», – сказал Ванвлит.

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18 комментариев

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Cubs-V
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Ответ Потолковый Лампонюх™
Вот только Хирро не метр с кепкой. Ему только 22 года. И он по прежнему будет прогрессировать. А Ванвлит уже лучше не станет.
Может и будет, главное чтобы никак в ПО.
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Сергей Пузанков
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Ответ Mr.BadGuy
Пусть поговорит с парнем по имени 84/4, может тот ему чтото подскажет
Тут кажется даже ближе ролевая модель короля четвёртых четвертей с грузовиком денег.
Почему-то я почти уверен, что Ванвлит больше ни в одной другой команде не будет претендовать на матч звёзд. Ну только если совсем в мусорных, но он им вряд ли нужен.
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quznez
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вероятно попытаются сохранить чемпиона, таки участник мвз, опытный боец, рыночек маленький. газель с бабками дадут, грузовик точно нет.
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Потолковый Лампонюх™
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Ответ boller_73
Кто знает, у кого сейчас в лиге примерно похожие контракты как ему предложили?
Хирро/Брансон. Но те моложе и лучше играют.
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Cubs-V
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Ванвлиту 114/4 это переплата.
Но он решил набить цену и поиграть с большими дядями.
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noke
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Да уж, четвёртый по важности игрок в команде, которая за три года один раз вылетала во втором раунде, один раз в первом, один раз вообще не выходила в плей-офф. Наиграл он, конечно.
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Потолковый Лампонюх™
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Ответ Cubs-V
Тайлер Хирро.
Вот только Хирро не метр с кепкой. Ему только 22 года. И он по прежнему будет прогрессировать. А Ванвлит уже лучше не станет.
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Cubs-V
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Ответ boller_73
Кто знает, у кого сейчас в лиге примерно похожие контракты как ему предложили?
Тайлер Хирро.
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boller_73
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Кто знает, у кого сейчас в лиге примерно похожие контракты как ему предложили?
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alex765
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Я не понимаю владельцев команд, не захотел 114, предложите ему 94, не хочет, пусть попробует найти больше. Почему все игроки рассчитывают на максималку?
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*MVP*
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самый переоцененный игрок лиги. имеет 43% двушек по карьере, а трешка в этом сезоне упала до позорных 33%.
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Mr.BadGuy
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Пусть поговорит с парнем по имени 84/4, может тот ему чтото подскажет
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Владимир Алексеев
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по Real Plus-Minus и Real Plus-Minus Wins Ванвлит в конце топ-30. Учитывая, что в НБА 30 команд, а игроков позиции SG в 5 раз меньше, то да, Ванвлит может требовать макс или супермакс (если вправе). Для сравнения Кузьма в топ-15 по Real Plus-Minus Wins.
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kaissa
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Ответ Аркадий Байдерин
Ну а если не торонто, кому он может пригодиться на максимальном контракте?
Не очень понятно кому. Контендерам не жалеющим денег важна защита...
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Tim Timson
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Каждый день теперь новость о том как он любит Торонто, и что деньги не важны....а играет все хуже и хуже))
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Свежий
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Игрок НБА ниже 185 см отказался от 4-летнего контракта на 100+ миллионов. Мда, это эпичный фэил.
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Аркадий Байдерин
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Ну а если не торонто, кому он может пригодиться на максимальном контракте?
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dens76
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Я так понимаю, нужен грузовик для 💵?
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