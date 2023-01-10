«Санз» интересуются Джаленом Макдэниэлсом
Форвард «Шалотт» Джален Макдэниэлс входит в сферу интересов «Финикса», сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания.
24-летний баскетболист проводит лучший сезон в карьере, набирая 10,9 очка, 4,9 подбора и 1,1 перехвата в среднем за матч.
«Санз» по-прежнему ищут подходящий вариант обмена форварда Джея Краудера. Не исключено, что игрок будет включен в сделку по Макдэниэлсу.
Вау-эффект Халибертона, радужные перспективы «Орландо». Любимые игроки и команда декабря
1 комментарий