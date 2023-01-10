«Санз» интересуются Джаленом Макдэниэлсом

Теги возможные переходы Шарлотт Финикс НБА Джей Краудер Шэмс Чарания Джален Макдэниэлс Баскетбол

Форвард «Шалотт» Джален Макдэниэлс входит в сферу интересов «Финикса», сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания.

24-летний баскетболист проводит лучший сезон в карьере, набирая 10,9 очка, 4,9 подбора и 1,1 перехвата в среднем за матч.

«Санз» по-прежнему ищут подходящий вариант обмена форварда Джея Краудера. Не исключено, что игрок будет включен в сделку по Макдэниэлсу.

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1 комментарий

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Roman Boroveev
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А зачем это Шарлот? Пик Санс?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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