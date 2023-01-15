Никола Вучевич: «Временами мы выглядим так, будто не знаем, что нужно делать»

Центровой « » назвал причины неудачного выступления команды в последних матчах.

«Временами мы действительно выглядим так, будто не знаем, что нужно делать. Когда Дерозан на площадке, он часто владеет мячом, а мы во многом зависим от его действий. Но у нас есть и другие возможности, мы должны набирать очки и без него. Иногда мы плохо двигаем мяч. Вместо того, чтобы работать в защите и быть терпеливыми в атаке, мы торопимся.

Тренеры постоянно говорят нам обо всем этом. Мы знаем, что наша проблема повторяется снова и снова. Все эти детали влияют на результат. Тренеры акцентируют на них внимание в каждом матче. Как игроки мы просто должны лучше фокусироваться на этих мелочах, потому что именно они создают разницу», – заявил Вучевич.

«Буллс» проиграли три матча подряд и с результатом 19-24 занимают 10-е место на Востоке.

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