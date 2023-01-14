«Прогресс, который продолжается». Лонзо Болл выложил видео собственного данка

Накануне годовщины своего последнего матча в разыгрывающий « » опубликовал в соцсетях видео с данком.

На видео отреагировал главный тренер «Буллс» .

«Шесть недель назад он не мог делать подобные вещи. Да, это маленькие шаги, но это все же прогресс, который продолжается», – заявил Донован.

Донован при этом умерил ожидания относительно прогресса Болла, отметив, что разыгрывающий, который не играл с 14 января 2022 года, все еще испытывает дискомфорт в колене во время баскетбольной активности.

«Осталась ли боль? Да, он все еще испытывает некоторый дискомфорт. Но не на том уровне, который был шесть недель назад. Сейчас он может встать на беговую дорожку и немного побегать, а еще может пойти попрыгать и поставить сверху», – отметил тренер.

Донован сказал, что Боллу в случае дальнейшего прогресса потребуется «значительный подготовительный период», чтобы привести себя в надлежащую форму, прежде чем он будет готов вернуться на паркет в официальном матче.

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