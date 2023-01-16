Гэри Пэйтон: «Джа Морэнт – единственный игрок в сегодняшней НБА, который мне нравится»
Член Зала славы Гэри Пэйтон назвал разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта единственным игроком в сегодняшней НБА, который ему нравится.
«В сегодняшней НБА есть только один игрок, который мне нравится. Он очень крутой, и это Джа. Он мне очень нравится.
Он во многом похож на меня. Он не отступает ни перед кем, и он хорош. Мне понравилось, когда он сказал, что не боится никого на Западе. Мне нравится, когда он говорит что-то подобное», – сказал Пэйтон.
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