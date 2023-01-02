«Партизан» ведет переговоры с Джабари Паркером

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Сербский «Партизан» ведет переговоры с форвардом Джабари Паркером (27 лет, 203 см).

Как сообщает Telegraf.rs, у «Партизана» могут появиться конкуренты среди других европейских клубов.

Паркер – 2-й номер драфта НБА 2014 года. Он потерял место в лиге и решил продолжить карьеру в Европе.

За 8 сезонов в НБА американец набирал в среднем 14,1 очка и 5,5 подбора в среднем за игру. Последний раз он играл в сильнейшей лиге мира в сезоне-21/22 за «Селтикс».

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