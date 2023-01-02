«Партизан» ведет переговоры с Джабари Паркером
Сербский «Партизан» ведет переговоры с форвардом Джабари Паркером (27 лет, 203 см).
Как сообщает Telegraf.rs, у «Партизана» могут появиться конкуренты среди других европейских клубов.
Паркер – 2-й номер драфта НБА 2014 года. Он потерял место в лиге и решил продолжить карьеру в Европе.
За 8 сезонов в НБА американец набирал в среднем 14,1 очка и 5,5 подбора в среднем за игру. Последний раз он играл в сильнейшей лиге мира в сезоне-21/22 за «Селтикс».
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