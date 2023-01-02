Агент Джабари Паркера: «Мы ищем команду за границей. Переговоры с «Партизаном» не ведутся»

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Партизан НБА Адриатическая лига Джабари Паркер Баскетбол

Нуно Педросо, агент американского баскетболиста Джабари Паркера, отреагировал на информацию о том, что форвард близок к переходу в «Партизан».

«В настоящее время Джабари ищет команду за границей. У него были предложения от двух клубов НБА, он был близок к подписанию, но все же прийти к соглашению так и не удалось.

Сейчас мы рассматриваем другие варианты, в первую очередь за рубежом. Что касается «Партизана», то информация преувеличена. Мы только сообщили клубу, что Джабари является свободным агентом и доступен для подписания. Слухи о том, что ведутся переговоры, не соответствуют действительности», – заявил Педросо.

Паркер – 2-й номер драфта НБА 2014 года. 

За 8 сезонов в НБА американец набирал в среднем 14,1 очка и 5,5 подбора в среднем за игру. Последний раз он играл в сильнейшей лиге мира в сезоне-21/22 за «Селтикс».

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1 комментарий

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Интересно, что с ним. Скорее всего трудовая этика. Но всё же, в прайме ехать в Европпу...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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