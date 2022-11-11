«Партизан» подписал Владимира Бродзянски

подписал контракт с тяжелым форвардом Владимиром Бродзянски (28 лет, 211 см). Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

Словак перешел из «Бахчешехира», за который он набирал 5,7 очка и 2,7 подбора в среднем за матч в чемпионате Турции и Лиге чемпионов.

«Партизан» за последние недели потерял из-за травм Алексу Аврамович, Алена Смаилагича, Данте Экзама и Балшу Копривицу.

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме