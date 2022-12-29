Амар Алибегович продолжит карьеру в «Ховентуде»

Тяжелый форвард Амар Алибегович (27 лет, 206 см) согласовал условия контракта с испанским «Ховентудом», сообщает Diari de Badalona. Соглашение будет подписано на один год с опцией продления еще на год.

Алибегович выступает за словенскую «Цедевиту-Олимпию», набирая 13,5 очка и 4,5 подбора в среднем за матч в лиге.

Бывший игрок «Виртуса» заменит в составе « » Уильяма Ховарда, который покинул команду.

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