Амар Алибегович продолжит карьеру в «Ховентуде»

Теги возможные переходы Ховентуд Цедевита-Олимпия чемпионат Испании Адриатическая лига Амар Алибегович Баскетбол

Тяжелый форвард Амар Алибегович (27 лет, 206 см) согласовал условия контракта с испанским «Ховентудом», сообщает Diari de Badalona. Соглашение будет подписано на один год с опцией продления еще на год.

Алибегович выступает за словенскую «Цедевиту-Олимпию», набирая 13,5 очка и 4,5 подбора в среднем за матч в Адриатической лиге.

Бывший игрок «Виртуса» заменит в составе «Ховентуда» Уильяма Ховарда, который покинул команду.

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