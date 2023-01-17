Защитник «Миннесоты» считает, что в наши дни все стараются привлечь к себе внимание яркими моментами.

По мнению 30-летнего баскетболиста, подборки хайлайтов вышли на первое место и отвлекают молодое поколение непосредственно от баскетбола.

«Когда я играл в старших классах, микстейп с твоими лучшими моментами делали только в том случае, если ты был игроком высшего уровня. В то время нужно было работать. Последовательная работа. Необходимо было создать себе имя, чтобы заполучить микстейп, и это было честью иметь микстейп от BallIsLife. Для меня было честью получить микстейп от Hoopmixtape. При все при этом у нас не было мыслей об этом, когда мы выходили на площадку.

Я выходил, чтобы победить и просто быть собой, а Hoopmixtape и остальные следовали за мной. Я не просил Hoopmixtape специально следить за мной. Я не заплатил Hoopmixtape ни одного доллара. Я не заплатил BallIsLife ни одного доллара. Они просто следили за мной, потому что я был тем самым парнем. Они следовали за Брэдли Билом, потому что он был тем парнем. Вот как это работало.

Сейчас картина изменилась. Родители платят этим людям за то, чтобы они приходили на игры и снимали. Каждый получает свой микстейп, и теперь все смотрят в камеру и хлопают себя по голове, когда исполняют данк через кого-то. Хайлайт за хайлайтом, момент за моментом, теперь дети только и смотрят эти хайлайты. Они не смотрят баскетбол, не смотрят матчи, их не интересует игра в чистом виде.

Сделать грамотную передачу, понимая, что за нее тебе не припишут результативную передачу в статистике. Бросаться на паркет, подсказывать в защите, вообще в принципе играть в защите. Совершать правильные броски, упрощать игру, стараться действовать эффективнее, использовать одно-два ведения перед попаданием вместо 15... Культура хайлайтов полностью убила игру», – сказал Риверс.

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