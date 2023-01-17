Новичок Уокер Кесслер набрал 20 очков и 21 подбор в матче с «Миннесотой», которая обменяла его после драфта

Теги Алонзо Моурнинг Миннесота НБА Юта Руди Гобер Уокер Кесслер Баскетбол

Новичок «Юты» Уокер Кесслер обновил личные рекорды по очкам и подборам в матче с «Миннесотой» (126:125).

Кесслер набрал 20 очков и 21 подбор при 9 из 13 с игры. В его активе также 4 передачи и 2 блок-шота.

Уокер стал первым новичком НБА после прославленного центрового Алонзо Моурнинга (36+22 в сезоне-92/93), который сделал в матче как минимум 20+20 при 65% с игры.

Кесслер был выбран на драфте-2022 под 22-м номером, его права оказались у «Миннесоты». Через две недели «волки» включили центрового в крупный пакет активов и отправили в «Джаз» в обмен на Руди Гобера.

Француз в понедельник провел на площадке всего 5 минут из-за проблем с паховыми мышцами.

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению

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1 комментарий

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Борчуган
Лоханулись конечно Миннесота с этим обменом
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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