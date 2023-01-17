Новичок «Юты» обновил личные рекорды по очкам и подборам в матче с «Миннесотой» (126:125).

Кесслер набрал 20 очков и 21 подбор при 9 из 13 с игры. В его активе также 4 передачи и 2 блок-шота.

Уокер стал первым новичком после прославленного центрового (36+22 в сезоне-92/93), который сделал в матче как минимум 20+20 при 65% с игры.

Кесслер был выбран на драфте-2022 под 22-м номером, его права оказались у «Миннесоты». Через две недели «волки» включили центрового в крупный пакет активов и отправили в «Джаз» в обмен на .

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