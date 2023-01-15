Наз Рид и Джейлен Науэлл летом станут неограниченно свободными агентами

« » не планирует продлевать контракты с центровым (23 года, 206 см) и атакующим защитником Джейлен Науэллом (23 года, 193 см).

Как сообщает местный журналист Даррен Вольфсон, в данный момент нет никаких признаков того, что клуб намерен сохранить игроков. Таким образом, Рид и Науэлл летом станут неограниченно свободными агентами.

В нынешнем сезоне Рид набирает 10,6 очка и 4,9 подбора в среднем за матч. Показатели Науэлла – 11,3 очка, 2,8 подбора и 2,3 передачи.

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