Наз Рид и Джейлен Науэлл летом станут неограниченно свободными агентами

Теги Миннесота НБА Джейлен Науэлл Наз Рид Баскетбол

«Миннесота» не планирует продлевать контракты с центровым Назом Ридом (23 года, 206 см) и атакующим защитником Джейлен Науэллом (23 года, 193 см).

Как сообщает местный журналист Даррен Вольфсон, в данный момент нет никаких признаков того, что клуб намерен сохранить игроков. Таким образом, Рид и Науэлл летом станут неограниченно свободными агентами.

В нынешнем сезоне Рид набирает 10,6 очка и 4,9 подбора в среднем за матч. Показатели Науэлла – 11,3 очка, 2,8 подбора и 2,3 передачи.

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1 комментарий

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Eugn_eugn
Странно, хорошая стата восходящая у обоих и молодые.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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