Руди Гобер и Донован Митчелл поприветствовали друг друга перед первым матчем в качестве соперников

Теги Кливленд Миннесота НБА видео Юта Руди Гобер Донован Митчелл Баскетбол

Бывшие партнеры по команде Руди ГоберМиннесота») и Донован МитчеллКливленд») пожали друг другу руки и обнялись перед матчем между своими новыми команды.

Гобер и Митчелл впервые встретились на площадке в качестве соперников. Игроки провели вместе пять сезонов, выступая за «Юту» (2017-2022).

Субботний матч закончился домашней победой «Миннесоты» (110:102). Гобер набрал 6 очков и сделал 4 подбора. Митчелл отметился 14 очками, 6 передачами и 3 подборами.

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1 комментарий

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Виталий Попов
Не осоьо радостно они побратались
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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