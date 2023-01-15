Руди Гобер и Донован Митчелл поприветствовали друг друга перед первым матчем в качестве соперников

Бывшие партнеры по команде (« ») и (« ») пожали друг другу руки и обнялись перед матчем между своими новыми команды.

Гобер и Митчелл впервые встретились на площадке в качестве соперников. Игроки провели вместе пять сезонов, выступая за «Юту» (2017-2022).

Субботний матч закончился домашней победой «Миннесоты» (110:102). Гобер набрал 6 очков и сделал 4 подбора. Митчелл отметился 14 очками, 6 передачами и 3 подборами.

🥳 Грандиозная игра Донована Митчелла – 71 очко! Только трое за всю историю НБА набирали больше