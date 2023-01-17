Защитник «Миннесоты» в понедельник стал самым молодым игроком в истории НБА, который реализовал 500 3-очковых.

21-летний Эдвардс пересек юбилейную отметку в матче с «Ютой» (125:126), во время которого забросил 4 3-очковых.

Эдвардсу понадобилось 189 матчей для реализации 500 дальних бросков. 22-летний из «Хит» добился этого результата по итогам 207 игр.

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