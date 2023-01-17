Энтони Эдвардс стал самым молодым игроком НБА, который реализовал 500 3-очковых

Теги Миннесота НБА Тайлер Хирро Энтони Эдвардс Баскетбол

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс в понедельник стал самым молодым игроком в истории НБА, который реализовал 500 3-очковых.

21-летний Эдвардс пересек юбилейную отметку в матче с «Ютой» (125:126), во время которого забросил 4 3-очковых.

Эдвардсу понадобилось 189 матчей для реализации 500 дальних бросков. 22-летний Тайлер Хирро из «Хит» добился этого результата по итогам 207 игр.

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1 комментарий

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Sonder
меньше 35 процентов по карьере
нашмалял
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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