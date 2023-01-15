Десмонд Бэйн – о данке Джа Морэнта: «Возможно, он станет лучшим данком сезона»

Атакующий защитник « » выразил восхищение данком своего партнера по команде через форварда «Индианы» .

«Я не видел ничего подобного. Возможно, он станет лучшим данком сезона.

Мы получаем удовольствие на площадке. Мы сражаемся и показываем командный баскетбол», – сказал Бэйн после матча.

«Мемфис» одержал 9-ю победу подряд и сравнялся по количеству побед и поражений с «Денвером» (29-13), который лидирует в Западной конференции.

Вот еще одно доказательство, что НБА – это искусство. Картину с данком года уже отправили в Лувр