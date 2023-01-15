Десмонд Бэйн – о данке Джа Морэнта: «Возможно, он станет лучшим данком сезона»
Атакующий защитник «Мемфиса» Десмонд Бэйн выразил восхищение данком своего партнера по команде Джа Морэнта через форварда «Индианы» Джейлена Смита.
«Я не видел ничего подобного. Возможно, он станет лучшим данком сезона.
Мы получаем удовольствие на площадке. Мы сражаемся и показываем командный баскетбол», – сказал Бэйн после матча.
«Мемфис» одержал 9-ю победу подряд и сравнялся по количеству побед и поражений с «Денвером» (29-13), который лидирует в Западной конференции.
Вот еще одно доказательство, что НБА – это искусство. Картину с данком года уже отправили в Лувр
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