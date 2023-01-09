«Кливленду» интересны Тим Хардуэй и Боян Богданович

Теги возможные переходы Кливленд Даллас Детройт НБА Боян Богданович Тим Хардуэй-младший Баскетбол

«Кливленд» проявляет серьезный интерес к защитникам Тиму Хардуэю («Даллас») и Бояну Богдановичу («Детройт»).

Об этом сообщил клубный обозреватель Крис Федор.

«Кавальерс» считают, что Хардуэй доступен для обмена. И мои источники рассказали мне, что его и правда можно заполучить. За правильную компенсацию. Здесь все немного сложно, потому что он играет в команде, которая сейчас занимает четвертое место в Западной конференции.

«Кливленд» следит за Тимом. И если бы у «Кэвз» был выбор, то высока вероятность, что он пал бы именно на него. У них не будет выбора. Это не так работает. Но если бы у них был выбор, то он был бы между Бояном Богдановичем и Тимом Хардуэем», – рассказал Федор.

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