Жруналист Джеймс Эдвардс: «Детройт» просит за Богдановича незащищенный пик 1-го раунда и хорошего молодого игрока»
Журналист The Athletic Джеймс Эдвардс считает, что форвард «Детройта» Боян Богданович вряд ли покинет команду по ходу нынешнего сезона.
«Пистонс» просят крупную компенсацию за Богдановича. Сейчас они расстанутся с ним только в обмен на незащищенный пик первого раунда и хорошего молодого игрока. Они не хотят обменивать его. Нужно переплатить «Детройту», чтобы получить Богдановича», – написал Эдвардс.
В конце октября 33-летний баскетболист продлил контракт с клубом до конца сезона-2024/25. В нынешнем регулярном чемпионате он набирает 21 очко, 3,6 подбора и 2,7 передачи в среднем за матч.
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