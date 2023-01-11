Жруналист Джеймс Эдвардс: «Детройт» просит за Богдановича незащищенный пик 1-го раунда и хорошего молодого игрока»

Журналист The Athletic Джеймс Эдвардс считает, что форвард « » вряд ли покинет команду по ходу нынешнего сезона.

«Пистонс» просят крупную компенсацию за Богдановича. Сейчас они расстанутся с ним только в обмен на незащищенный пик первого раунда и хорошего молодого игрока. Они не хотят обменивать его. Нужно переплатить «Детройту», чтобы получить Богдановича», – написал Эдвардс.

В конце октября 33-летний баскетболист продлил контракт с клубом до конца сезона-2024/25. В нынешнем регулярном чемпионате он набирает 21 очко, 3,6 подбора и 2,7 передачи в среднем за матч.

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