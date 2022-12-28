Клэй Томпсон забросил с фолом спиной к кольцу
Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон во время матча против «Шарлотт» забросил тяжелый мяч с фолом спиной к кольцу.
В концовке первой половины встречи Томпсон получил передачу от Энтони Лэмба в трехсекундой зоне и, несмотря на фол Джалена Макдэниэлса, в одно касание отправил мяч в кольцо.
Стефен Карри, пропускавший матч из-за травмы, не мог поверить своим глазам.
«Уорриорз» обыграли «Хорнетс» – 110:105. Томпсон набрал 29 очков, реализовав 5 трехочковых.
Гонка за титулом НБА: у «Бостона» историческая атака, «Голден Стэйт» все еще вне плей-офф, а рвутся наверх молодые
1 комментарий