Клэй Томпсон забросил с фолом спиной к кольцу

Атакующий защитник «Голден Стэйт» во время матча против « » забросил тяжелый мяч с фолом спиной к кольцу.

В концовке первой половины встречи Томпсон получил передачу от в трехсекундой зоне и, несмотря на фол , в одно касание отправил мяч в кольцо.

, пропускавший матч из-за травмы, не мог поверить своим глазам.

«Уорриорз» обыграли «Хорнетс» – 110:105. Томпсон набрал 29 очков, реализовав 5 трехочковых.

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