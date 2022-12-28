Клэй Томпсон забросил с фолом спиной к кольцу

Теги Шарлотт Голден Стэйт НБА видео Стефен Карри Клэй Томпсон Джален Макдэниэлс Энтони Лэмб Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон во время матча против «Шарлотт» забросил тяжелый мяч с фолом спиной к кольцу.

В концовке первой половины встречи Томпсон получил передачу от Энтони Лэмба в трехсекундой зоне и, несмотря на фол Джалена Макдэниэлса, в одно касание отправил мяч в кольцо.

Стефен Карри, пропускавший матч из-за травмы, не мог поверить своим глазам.

«Уорриорз» обыграли «Хорнетс» – 110:105. Томпсон набрал 29 очков, реализовав 5 трехочковых.

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1 комментарий

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Andy
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Лидер команды все более в порядке.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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