Стефен Карри получил разрешение на участие в двух матчах за два дня

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» получил разрешение врачей на участие в двух матчах за два дня.

Таким образом, если Карри будет хорошо себя чувствовать, то сможет сыграть с « » в понедельник.

2-кратный MVP недавно вернулся в строй после травмы плеча, в результате которой пропустил несколько недель.

Защитник «Уорриорз» все еще пропускает один из матчей бэк-ту-бэков ради отдыха. Как ожидается, его не будет на площадке в понедельник.

Калифорнийцы берегут Томпсона после того, как он пропустил длительный период на фоне двух серьезных травм.

«Голден Стэйт» имеет турнирный показатель 21-22 и идет 8-м на Западе.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?