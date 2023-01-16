Стефен Карри получил разрешение на участие в двух матчах за два дня
Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри получил разрешение врачей на участие в двух матчах за два дня.
Таким образом, если Карри будет хорошо себя чувствовать, то сможет сыграть с «Вашингтоном» в понедельник.
2-кратный MVP недавно вернулся в строй после травмы плеча, в результате которой пропустил несколько недель.
Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон все еще пропускает один из матчей бэк-ту-бэков ради отдыха. Как ожидается, его не будет на площадке в понедельник.
Калифорнийцы берегут Томпсона после того, как он пропустил длительный период на фоне двух серьезных травм.
«Голден Стэйт» имеет турнирный показатель 21-22 и идет 8-м на Западе.
«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?
Комментарии