Стефен Карри получил разрешение на участие в двух матчах за два дня

Теги травмы Голден Стэйт НБА Вашингтон Стефен Карри Клэй Томпсон Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри получил разрешение врачей на участие в двух матчах за два дня.

Таким образом, если Карри будет хорошо себя чувствовать, то сможет сыграть с «Вашингтоном» в понедельник.

2-кратный MVP недавно вернулся в строй после травмы плеча, в результате которой пропустил несколько недель.

Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон все еще пропускает один из матчей бэк-ту-бэков ради отдыха. Как ожидается, его не будет на площадке в понедельник.

Калифорнийцы берегут Томпсона после того, как он пропустил длительный период на фоне двух серьезных травм.

«Голден Стэйт» имеет турнирный показатель 21-22 и идет 8-м на Западе.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?

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