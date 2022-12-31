Дрэймонд Грин вручил Гэри Пэйтону II чемпионский перстень

Теги светская хроника Голден Стэйт Портленд НБА видео Дрэймонд Грин Гэри Пэйтон II Баскетбол

Бывший игрок «Голден Стэйт» Гэри Пэйтон II в пятницу получил чемпионский перстень за победу в сезоне-21/22.

Пэйтон II получил перстень из рук форварда «Уорриорз» Дрэймонда Грина.

Гэри после триумфального плей-офф-2022 перешел в «Портленд» на правах свободного агента. В пятницу «Голден Стэйт» принимал клуб из Орегона и победил со счетом 118:112.

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1 комментарий

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Tim Timson
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Молодцы ГСВ. И довольные у всех такие лица. Человек провел то немного времени в команде. Сразу Воланчик вспоминается)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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