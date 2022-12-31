Бывший игрок « » в пятницу получил чемпионский перстень за победу в сезоне-21/22.

Пэйтон II получил перстень из рук форварда «Уорриорз» .

Гэри после триумфального плей-офф-2022 перешел в « » на правах свободного агента. В пятницу «Голден Стэйт» принимал клуб из Орегона и победил со счетом 118:112.

«Кливленд» – реальная топ-команда НБА. Как работают суперзащита Аллена-Мобли и атака Митчелла-Гарлэнда?