Форвард «Селтикс» напомнил самого себя на пике карьеры.

Гриффин исполнил мощный данк с фолом в матче с «Рэпторс» (116:110). Блэйк ворвался в трехсекундную после показа на дуге и поставил сверху с нарушение .

На счету вышедшего в старте Гриффина 13 очков, 8 подборов и 2 передачи за 32 минуты при 5 из 6 с игры.

Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд (за 8 лет). И помог создать бизнес, который сейчас оценивается в 5 млрд долларов