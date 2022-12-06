Блэйк Гриффин исполнил мощный данк с фолом в матче с «Рэпторс»

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Форвард «Селтикс» Блэйк Гриффин напомнил самого себя на пике карьеры.

Гриффин исполнил мощный данк с фолом в матче с «Рэпторс» (116:110). Блэйк ворвался в трехсекундную после показа на дуге и поставил сверху с нарушение Скотти Барнса.

На счету вышедшего в старте Гриффина 13 очков, 8 подборов и 2 передачи за 32 минуты при 5 из 6 с игры.

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