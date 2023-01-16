Василий Карасев: «Такие победы чрезвычайно важны, особенно над действующим чемпионом»

Теги Зенит Василий Карасев Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Главный тренер МБА Василий Карасев отметил важность победы над «Зенитом» (76:75 ОТ) в матче, в котором его команда проигрывала 20 очков.

«В первую очередь, огромное спасибо залу, который поддерживал нас и верил в команду даже при «-20».

Сумели собраться, забить свои броски. Конечно, такие победы для нас чрезвычайно важны, особенно над действующим чемпионом», – сказал Карасев.

МБА совершила рекордный в нынешнем сезоне Лиги ВТБ камбэк, отыгравшись с «-20».

У МБА – лучший старт в истории Единой лиги. А ведь в команде даже нет легионеров!

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