Расселл Уэстбрук считает, что Джоэл Эмбиид сфолил на нем в решающем владении матча

Теги Лейкерс Филадельфия НБА видео судьи Расселл Уэстбрук Джоэл Эмбиид Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук упустил возможность вывести команду вперед на последних секундах матчах с «Сиксерс» (112:113).

Уэстбрук взял на себя ответственность в решающем владении, но не справился с центровым Джоэлом Эмбиидом, потеряв мяч при «-1».

После матча Уэстбрук заявил журналистам, что Эмбиид сфолил на нем в ключевой момент.

По словам Расселла, он пытался совершить бросок, но Джоэл помешал ему, схватив его за руку.

На счету Уэстбрука 20 очков, 14 подборов и 11 передач при 7 из 14 с игры и 4 потерях.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?

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16 комментариев

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Antuanych
Ответ kisliy33
а что ему делать то? стоять успокаивать? это обычная игра регулярки, которых у Леброна было уже больше чем у кого либо, он давно не эмоционирует по поводу каждого чиха. сыграли, сразу в душ, переоделся, уехал, не малой уж.
Не надо никого успокаивать, не дети. Но нужно быть вместе с командой. А такой демонстративный уход это и есть явное эмоционирование. )
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Андрей Габдрахманов
Ничего все будет хорошо ждём разбор последних двух минут там скажут что как обычно немного судьи ступили в пользу соперника Лал и на этом все)
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Андрей Габдрахманов
Ответ Undrey
Краб как обычно демонстративно свалил, мол я тащу а этот/эти снова заруинили, противопоставляет себя команде, потом в интервью будет рассказывать нет нет вы не так поняли, это мой брат, мои братья) лидер чо)
Да устал дед просто ) побыстрее отдохнуть ему ) вот и ушел ,.. настроения нету да и все) когда проигрываешь вторую игру которую можно было выиграть уже не до чего
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kisliy33
Ответ Undrey
Краб как обычно демонстративно свалил, мол я тащу а этот/эти снова заруинили, противопоставляет себя команде, потом в интервью будет рассказывать нет нет вы не так поняли, это мой брат, мои братья) лидер чо)
а что ему делать то? стоять успокаивать? это обычная игра регулярки, которых у Леброна было уже больше чем у кого либо, он давно не эмоционирует по поводу каждого чиха. сыграли, сразу в душ, переоделся, уехал, не малой уж.
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kisliy33
Ответ Antuanych
Нет, никакого фола там не было. А был типичный Рассел "смотрите пацаны, я щас зарешаю" Уэстбрук. Ну и типа не демонстративная демонстрация от Леброна выглядит некрасиво.
да - это был типичный Рассел и его вина такие есть в проигрыше.
и да - фол там был.
хейтерс гона хейт, это понятно. но ты держи в курсе.
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kisliy33
да, это фол, траекторию перекрывал с контактом...
но таки вина все ж ЛАЛ, все стояли чуть ли не в центральном круге и смотрели как Рас лезет под больших под кольцо (там и подстраховка выходила). кто-то должен был стоять заряженным на дуге, и кто-то (Леброн) резать за спину Эмбииду под скидку... а они все играют тупое айзо в концовках.
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ThroughTheUniverse
Ответ Rublev
Имеется ввиду не этот момент в начале, а в конце, когда Расс проходил под щит и там выносил мяч правой рукой вверх, а Эмбиид левой рукой возможно - подчёркиваю возможно - поддавливал на бросающую руку Расса. Точно по повтору не понять, нужен повтор из-за щита.
Никаких возможно
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Ilovethisgame77
Ответ Xell
Гс и Карри боятся с Лал Леброна встречаться в ПО. Толку, они всеравно не будут чемпионами.
🤣🤣🤣
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Rublev
Надо отметить, Лейкерс на удивление хорошо играют без Дэвиса, Беверли, Ривза, и ещё пары травматов. Да ещё Шредер после пары хороших матчей сегодня пропал. Фактически Леброн и Уэстбрук тащили Лейкерс в этом матче, немного не смогли. Если Дэвис вернётся, Лейкерс смогут всерьёз бороться за титул, главное успеть попасть в плейофф :)
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Rublev
Ответ sfrrrR
Понимаю, расстроен, но что ему помешало там, так это его же нога когда он пытался делать переводы под ней. Больше я ни от кого и ничего не вижу фолов.
Имеется ввиду не этот момент в начале, а в конце, когда Расс проходил под щит и там выносил мяч правой рукой вверх, а Эмбиид левой рукой возможно - подчёркиваю возможно - поддавливал на бросающую руку Расса. Точно по повтору не понять, нужен повтор из-за щита.
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-2
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Xell
Ответ Sergio19882007
чистейщий фол) вторую игру подряд судьи ошибаются не в пользу Лейкерс под сирену)
Гс и Карри боятся с Лал Леброна встречаться в ПО. Толку, они всеравно не будут чемпионами.
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-3
-2
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Antuanych
Нет, никакого фола там не было. А был типичный Рассел "смотрите пацаны, я щас зарешаю" Уэстбрук. Ну и типа не демонстративная демонстрация от Леброна выглядит некрасиво.
+3
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Sergio19882007
чистейщий фол) вторую игру подряд судьи ошибаются не в пользу Лейкерс под сирену)
+5
-6
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sfrrrR
Понимаю, расстроен, но что ему помешало там, так это его же нога когда он пытался делать переводы под ней. Больше я ни от кого и ничего не вижу фолов.
+3
-4
-1
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Undrey
Краб как обычно демонстративно свалил, мол я тащу а этот/эти снова заруинили, противопоставляет себя команде, потом в интервью будет рассказывать нет нет вы не так поняли, это мой брат, мои братья) лидер чо)
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Ilovethisgame77
Отдыхай, расти
+1
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