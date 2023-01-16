Расселл Уэстбрук считает, что Джоэл Эмбиид сфолил на нем в решающем владении матча
Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук упустил возможность вывести команду вперед на последних секундах матчах с «Сиксерс» (112:113).
Уэстбрук взял на себя ответственность в решающем владении, но не справился с центровым Джоэлом Эмбиидом, потеряв мяч при «-1».
После матча Уэстбрук заявил журналистам, что Эмбиид сфолил на нем в ключевой момент.
По словам Расселла, он пытался совершить бросок, но Джоэл помешал ему, схватив его за руку.
На счету Уэстбрука 20 очков, 14 подборов и 11 передач при 7 из 14 с игры и 4 потерях.
«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?
и да - фол там был.
хейтерс гона хейт, это понятно. но ты держи в курсе.
но таки вина все ж ЛАЛ, все стояли чуть ли не в центральном круге и смотрели как Рас лезет под больших под кольцо (там и подстраховка выходила). кто-то должен был стоять заряженным на дуге, и кто-то (Леброн) резать за спину Эмбииду под скидку... а они все играют тупое айзо в концовках.
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