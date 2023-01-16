Разыгрывающий « » упустил возможность вывести команду вперед на последних секундах матчах с «Сиксерс» (112:113).

Уэстбрук взял на себя ответственность в решающем владении, но не справился с центровым , потеряв мяч при «-1».

После матча Уэстбрук заявил журналистам, что Эмбиид сфолил на нем в ключевой момент.

По словам Расселла, он пытался совершить бросок, но Джоэл помешал ему, схватив его за руку.

На счету Уэстбрука 20 очков, 14 подборов и 11 передач при 7 из 14 с игры и 4 потерях.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?