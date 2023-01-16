Джоэл Эмбиид: «Мне кажется, я не фолил на Уэстбруке»
Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид поделился мнением о решающем эпизоде матча с «Лейкерс» (113:112), когда ему удалось отзащищаться против разыгрывающего калифорнийцев Расселла Уэстбрука.
Уэстбрук считает, что Эмбиид сфолил на нем в решающем владении матча.
«Мне кажется, я не фолил на Уэстбруке. Нормальная физическая борьба с обеих сторон. Свистнуть можно было и фол в атаке. Ему просто не повезло, что он потерял мяч. Я бы сказал, что ему не повезло», – заявил Эмбиид.
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