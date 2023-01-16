Джоэл Эмбиид: «Мне кажется, я не фолил на Уэстбруке»

Теги Лейкерс Филадельфия НБА видео судьи Расселл Уэстбрук Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид поделился мнением о решающем эпизоде матча с «Лейкерс» (113:112), когда ему удалось отзащищаться против разыгрывающего калифорнийцев Расселла Уэстбрука.

Уэстбрук считает, что Эмбиид сфолил на нем в решающем владении матча.

«Мне кажется, я не фолил на Уэстбруке. Нормальная физическая борьба с обеих сторон. Свистнуть можно было и фол в атаке. Ему просто не повезло, что он потерял мяч. Я бы сказал, что ему не повезло», – заявил Эмбиид.

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6 комментариев

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Fluggaenk Dechioebolsen
Мне больше интересно, почему при двух тайм-аутах не взяли та, почему черепахе доверили владение в концовке. Лавин недавно при -3 пошел в проход, черепах решил не отставать? В начале сезона еще мб кто помнит, как рвб при равном счете побежал бросить быструю треху секунд за 30 до конца, отдав сопернику полноценное владение и итоге закономерно проиграв
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Rublev
Похоже, Уэстбрук не бросал, а делал пас, навес на данк, но пас вышел слишком низкий, возможно как раз из-за фола. Уэстбрук мастер таких навесов под данк, и вряд ли он мог осознанно так низко пустить мяч. Левой рукой Эмбиид ему на бицуху-то поддавливал.
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SergER
Ответ Эфес Фридомович
Просто схавали в защите и все
На стоп-кадре четко видно, что хватал за запястье. А в динамике мне казалось, что фола нет.
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Rick Sorkin
Сделайте паузу на 1:06 и посмотрите на левую руку Эмбиида.
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Mr.BadGuy
Эмбиид блокировал движение Уэстбрука сам двигаясь, а сейчас блокировать в движении нельзя. Бывает что игрок вообще сам ищет контакт, сам врезается в защитника, и если тот двигается, то ему дают фол.
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Эфес Фридомович
Просто схавали в защите и все
+3
-1
+2
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