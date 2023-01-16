Дарвин Хэм доволен, что Уэстбрук попытался обыграть Эмбиида «1 на 1» в решающей атаке
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм признался, что не рассматривал возможность взять тайм-аут перед решающей атакой в матче с «Филадельфией», а также доволен тем, что Расселл Уэстбрук попытался обыграть Джоэла Эмбиида «1 на 1».
«Я выберу такой расклад в любой день недели и дважды в воскресенье», – цитирует тренера репортер «Лейкерс» Майкл Корво.
Хэм отметил, что Уэстбруку просто нужно было завершить атаку.
Уэстбрук упустил возможность вывести команду вперед на последних секундах матчах с «Сиксерс» (112:113). Разыгрывающий «Лейкерс» взял на себя ответственность в решающем владении, но не справился с Эмбиидом, потеряв мяч при «-1».
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