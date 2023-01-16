Дарвин Хэм доволен, что Уэстбрук попытался обыграть Эмбиида «1 на 1» в решающей атаке

Теги Лейкерс Филадельфия НБА видео Расселл Уэстбрук Джоэл Эмбиид Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм признался, что не рассматривал возможность взять тайм-аут перед решающей атакой в матче с «Филадельфией», а также доволен тем, что Расселл Уэстбрук попытался обыграть Джоэла Эмбиида «1 на 1».

«Я выберу такой расклад в любой день недели и дважды в воскресенье», – цитирует тренера репортер «Лейкерс» Майкл Корво.

Хэм отметил, что Уэстбруку просто нужно было завершить атаку.

Уэстбрук упустил возможность вывести команду вперед на последних секундах матчах с «Сиксерс» (112:113). Разыгрывающий «Лейкерс» взял на себя ответственность в решающем владении, но не справился с Эмбиидом, потеряв мяч при «-1».

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5 комментариев

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Mr.BadGuy
Расс вообразил себя Кузмой
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Nikita Dorodenko
Расс чет вообще уже ничего не может…
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Korban Cobain
Ответ Лютик
Хэм рад, потому что после таких приколов Уэстбрука в следующем году в ЛАЛ не вернут)
за Расса еще побороться теперь придется...за адекватные деньги со скамейки он норм...По поводу его решений в концовках..так об этом даже я сидя на диване знаю уже не первый год... что в голове у тренерского штаба...вот вопрос))я щитаю...любого игрока можно использовать эффективно в определенные минуты.
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Лютик
Хэм рад, потому что после таких приколов Уэстбрука в следующем году в ЛАЛ не вернут)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
p
Мазахист что-ли
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-2
-1
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