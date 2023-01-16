Дарвин Хэм доволен, что Уэстбрук попытался обыграть Эмбиида «1 на 1» в решающей атаке

Главный тренер «Лейкерс» признался, что не рассматривал возможность взять тайм-аут перед решающей атакой в матче с «Филадельфией», а также доволен тем, что попытался обыграть «1 на 1».

«Я выберу такой расклад в любой день недели и дважды в воскресенье», – цитирует тренера репортер «Лейкерс» Майкл Корво.

Хэм отметил, что Уэстбруку просто нужно было завершить атаку.

Уэстбрук упустил возможность вывести команду вперед на последних секундах матчах с «Сиксерс» (112:113). Разыгрывающий «Лейкерс» взял на себя ответственность в решающем владении, но не справился с Эмбиидом, потеряв мяч при «-1».

50 самых важных людей в истории «Лейкерс»