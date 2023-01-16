35 очков и 11 подборов Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Лейкерс»
Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид стал одним из главных героев матча с «Лейкерс» (113:112).
На счету Джоэла 35 очков, 11 подборов и 4 передачи при 12 из 21 с игры за 36 минут.
Эмбиид отзащищался против Расселла Уэстбрука в решающем владении встречи. Игрок «озерников» считает, что центровой нарушил правила.
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