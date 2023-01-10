Экс-игрок НБА Энес Кантер Фридом выразил мнение, что потерял место в лиге из-за политических взглядов.

Кантер Фридом выступал с критикой лиги и ее представителей за сотрудничество с Китаем, правительство которого, по мнению центрового, позволяет себе недопустимые вещи.

«Я мог бы играть в лиге еще лет 6… Вы хотите сказать мне, что за 1 год я разучился играть в баскетбол? Все это ложь. В НБА все знают, что меня просто занесли в черный список», – заявил Энес.

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