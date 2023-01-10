Энес Кантер Фридом: «Я мог бы отыграть в НБА еще шесть сезонов»

Теги НБА Энес Кантер Фридом Политика Баскетбол

Экс-игрок НБА Энес Кантер Фридом выразил мнение, что потерял место в лиге из-за политических взглядов.

Кантер Фридом выступал с критикой лиги и ее представителей за сотрудничество с Китаем, правительство которого, по мнению центрового, позволяет себе недопустимые вещи.

«Я мог бы играть в лиге еще лет 6… Вы хотите сказать мне, что за 1 год я разучился играть в баскетбол? Все это ложь. В НБА все знают, что меня просто занесли в черный список», – заявил Энес.

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9 комментариев

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Cubs-V
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Кармело, который делал в прошлом сезоне 13 очков с 38% из-за дуги, тоже пока нет в лиге. И он ничего не говорил про Китай.
А тут Кантер с 4+4, Но не берут из-за политики.
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Bezrukov Andrey
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Я мог бы выпить море, Я мог бы стать другим, Вечно молодым, вечно пьяным.
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Сергей Пузанков
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Я правильно понимаю, что Кантер нигде не играет? Все новости о нём касаются только политических высказываний. В апреле он говорил, что если не получится вернуться в НБА, то хочет играть за Пао. Я правда не понимаю как он в Евролиге бы в Турцию ездил играть, да и в самой Греции как будто бы не очень безопасно для него может быть. Скоро год как мужик без баскетбола, отчислен сразу после дедлайна 22-го.
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Иван Андриенко
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Вместо того, чтоб болтать языком, лучше б в зал пошёл на тренировку. Уж сколько у Кантера было вариантов после Оклахомы - и только в Портленде он хоть что-то показывал. А так - даже на минималку есть масса людей лучше него
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kaissa
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Безусловно мог бы - если не был бы альтернативно одаренным.)))
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За Кэвс и двор стреляю в упор
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Ответ Сергей Орлов
Очевидно, что его нет в НБА только по политическим причинам, глупо это отрицать.
Фантастические 3+4 в последнем сезоне намекают, что за его отсутствием в НБА стоят как минимум масоны. Либо люди-крабы (не Леброн)
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Сергей Орлов
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Ответ За Кэвс и двор стреляю в упор
Учитывая то, каким мешком был Энес, то через пару сезонов его бы смог продавить в посте даже Айзея Томас. Любой из двух
Очевидно, что его нет в НБА только по политическим причинам, глупо это отрицать.
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KakoytoChel
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Так в чем проблема, купи 2K и играй.
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За Кэвс и двор стреляю в упор
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Учитывая то, каким мешком был Энес, то через пару сезонов его бы смог продавить в посте даже Айзея Томас. Любой из двух
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