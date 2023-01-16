Леброн Джеймс: «Мы показываем хороший баскетбол, но мы не выигрываем матчи»

Звездный форвард «Лейкерс» поделился впечатлениями от матча с «Сиксерс» (112:113).

«Обидно, когда достигаешь этой стадии матча, имея шансы, но не добиваешься победы. Нам удалось отзащищаться, у нас появилась возможность, но исполнить и реализовать ее не удалось.

Мы показываем хороший баскетбол. Мы просто не выигрываем матчи», – заявил Джеймс.

Разыгрывающий «озерников» считает, что центровой Джоэл Эмбиид сфолил на нем в решающем владении матча.

«Лейкерс» потерпели третье поражение подряд после серии из пяти побед.

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