Леброн Джеймс: «Мы показываем хороший баскетбол, но мы не выигрываем матчи»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поделился впечатлениями от матча с «Сиксерс» (112:113).
«Обидно, когда достигаешь этой стадии матча, имея шансы, но не добиваешься победы. Нам удалось отзащищаться, у нас появилась возможность, но исполнить и реализовать ее не удалось.
Мы показываем хороший баскетбол. Мы просто не выигрываем матчи», – заявил Джеймс.
Разыгрывающий «озерников» Расселл Уэстбрук считает, что центровой Джоэл Эмбиид сфолил на нем в решающем владении матча.
«Лейкерс» потерпели третье поражение подряд после серии из пяти побед.
чем-то схоже с Коби, когда он рвал в последних сезонах, тащил свой сброд в ПО
Хоть сегодня тренер ступил в концовке, надо признать, что его работа видна и даёт плоды. Без Дэвиса, Беверли, Ривза, команда умудряется выигрывать, даже делает победные серии, а если проигрывает, то только в клатче.
Если Дэвис не подведёт, то в плейофф они будут.