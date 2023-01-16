Леброн Джеймс: «Мы показываем хороший баскетбол, но мы не выигрываем матчи»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Филадельфия НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поделился впечатлениями от матча с «Сиксерс» (112:113).

«Обидно, когда достигаешь этой стадии матча, имея шансы, но не добиваешься победы. Нам удалось отзащищаться, у нас появилась возможность, но исполнить и реализовать ее не удалось.

Мы показываем хороший баскетбол. Мы просто не выигрываем матчи», – заявил Джеймс.

Разыгрывающий «озерников» Расселл Уэстбрук считает, что центровой Джоэл Эмбиид сфолил на нем в решающем владении матча.

«Лейкерс» потерпели третье поражение подряд после серии из пяти побед.

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6 комментариев

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F1amberg
блин жаль что концовка карьеры Лебрлна в таком барахтании проходит(
чем-то схоже с Коби, когда он рвал в последних сезонах, тащил свой сброд в ПО
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Air Rodman
Без Дэвиса проиграть ровный мачт не трагедия. Представьте себе Филу без Эмбиида.
Хоть сегодня тренер ступил в концовке, надо признать, что его работа видна и даёт плоды. Без Дэвиса, Беверли, Ривза, команда умудряется выигрывать, даже делает победные серии, а если проигрывает, то только в клатче.
Если Дэвис не подведёт, то в плейофф они будут.
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SportStrike
Ну вот, Леброн Джеймс снова дает нам урок баскетбола: как играть хорошо, но не выигрывать матчи.
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Дмитрий Злобин
Расс фигню откровенно сделал. Тренер 3 раза мог взять тайм-аут и разыграть комбинацию
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fridzon
Только сегодня я понял, что мне его страшно будет не хватать) Скоро закончит ведь... Уже 15 лет примерно болею против и это было очень интересно)
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Андрей Абрамов
не ну играют реально в 100 раз лучше чем в начале сезона... тока вот отдают игры. в концовке не дотягивают
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