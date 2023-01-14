НБА. «Майами» – «Милуоки», «Портленд» примет «Даллас» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.

В 21:00 по московскому времени начнется встреча между «Майами» и «Милуоки».

Оказавшийся после пяти поражений на 12-м месте на Западе «Портленд» сыграет с «Далласом» Луки Дончича.

НБА

Регулярный чемпионат

Майами – Милуоки
Дата проведения
14 января, 21.00, «FTX Arena»
Онлайн матча

Шарлотт – Бостон
Дата проведения
15 января, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Индиана – Мемфис
Дата проведения
15 января, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Торонто – Атланта
Дата проведения
15 января, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Миннесота – Кливленд
Дата проведения
15 января, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча

Юта – Филадельфия
Дата проведения
15 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

Портленд – Даллас
Дата проведения
15 января, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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