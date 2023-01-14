НБА. «Майами» – «Милуоки», «Портленд» примет «Даллас» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.
В 21:00 по московскому времени начнется встреча между «Майами» и «Милуоки».
Оказавшийся после пяти поражений на 12-м месте на Западе «Портленд» сыграет с «Далласом» Луки Дончича.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 января, 21.00, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 15 января, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 15 января, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 15 января, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 15 января, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 15 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 15 января, 06.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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