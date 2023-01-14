Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.

В 21:00 по московскому времени начнется встреча между « » и « ».

Оказавшийся после пяти поражений на 12-м месте на Западе « » сыграет с « » Луки Дончича.

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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