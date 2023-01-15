«Майами» посмеялся над Грэйсоном Алленом после победы над «Милуоки»

Теги Майами Милуоки НБА фото Виктор Оладипо Грэйсон Аллен Баскетбол

Официальный твиттер-аккаунт «Майами» посмеялся над защитником «Милуоки» Грэйсоном Алленом после субботней победы в матче между командами (111:95).

«Хит» опубликовали фотографию с данком Виктора Оладипо на фоне Аллена и написали: «Не поставишь подножку, если он трех метрах от земли».

Аллен заслужил репутацию грязного игрока за то, что неоднократно наносил травмы соперникам.

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1 комментарий

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mqh9pzrxgf
В следующем матче он поставит ее) Зря провоцируют😂
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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