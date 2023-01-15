«Майами» посмеялся над Грэйсоном Алленом после победы над «Милуоки»

Официальный твиттер-аккаунт « » посмеялся над защитником « » после субботней победы в матче между командами (111:95).

«Хит» опубликовали фотографию с данком на фоне Аллена и написали: «Не поставишь подножку, если он трех метрах от земли».

Аллен заслужил репутацию грязного игрока за то, что неоднократно наносил травмы соперникам.

У Джа Морэнта теперь есть данки против всех команд НБА – вычеркнул из списка «Индиану» знатным постером