«Майами» посмеялся над Грэйсоном Алленом после победы над «Милуоки»
Официальный твиттер-аккаунт «Майами» посмеялся над защитником «Милуоки» Грэйсоном Алленом после субботней победы в матче между командами (111:95).
«Хит» опубликовали фотографию с данком Виктора Оладипо на фоне Аллена и написали: «Не поставишь подножку, если он трех метрах от земли».
Аллен заслужил репутацию грязного игрока за то, что неоднократно наносил травмы соперникам.
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