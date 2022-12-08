«Детройт» и «Даллас» ведут переговоры о возможном обмене Нерленса Ноэла

«Детройт» и ведут переговоры о возможном обмене с участием центрового «Пистонс» (28 лет, 211 см), сообщает журналист SNY Ян Бегли.

Интерес к бывшему игроку «Нью-Йорка» проявляют несколько команд лиги, которые нуждаются в усилении обороны под кольцом.

В нынешнем сезоне Ноэл провел за «Пистонс» 6 матчей, набирая в среднем 1,8 очка и 3,2 подбора.

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