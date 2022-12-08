«Детройт» и «Даллас» ведут переговоры о возможном обмене Нерленса Ноэла
«Детройт» и «Даллас» ведут переговоры о возможном обмене с участием центрового «Пистонс» Нерленса Ноэла (28 лет, 211 см), сообщает журналист SNY Ян Бегли.
Интерес к бывшему игроку «Нью-Йорка» проявляют несколько команд лиги, которые нуждаются в усилении обороны под кольцом.
В нынешнем сезоне Ноэл провел за «Пистонс» 6 матчей, набирая в среднем 1,8 очка и 3,2 подбора.
Nike разорвал отношения с Кайри Ирвингом (11 млн в год). Вместе они выпускали лучшие кроссовки в современном баскетболе
Комментарии