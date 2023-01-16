Рэй Маккаллум перешел в «Нантер»

Разыгрывающий Рэй Маккаллум (31 год, 191 см) перешел из польской «Легии» во французский « ».

Бывший игрок «Сакраменто», выбранный под 36-м номером на драфте НБА 2013 года, вернулся во французскую лигу, где он уже выступал за «Гравлин-Дюнкерк» в сезоне-2021/22.

Показатели американца в нынешнем сезоне Лиги чемпионов за «Легию» – 17,2 очка, 2,5 подбора и 4,7 передачи в среднем за матч при 44,7% из-за дуги.

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