Чима Монеке стал игроком «Монако»

« » объявил о подписании контракта с бывшим форвардом «Сакраменто» (27 лет, 198 см). Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

«Монако» выиграл борьбу за Монеке у сербского «Партизана». Игрок впервые сыграет в .

В прошлом сезоне Монеке был признан MVP Лиги чемпионов, выступая за испанскую «Манресу». Летом нигерийский баскетболист подписал контракт с «Кингз», но принял участие только в двух матчах НБА, играя в основном в G-лиге.

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