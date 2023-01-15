Чемпионат Франции. «Монако» сыграет с «Шоле», «Метрополитан» – с «Дижоном» и другие матчи

В воскресенье, 15 января, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся четыре матча.

«Монако» сыграет в гостях с «Шоле», « » – с « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Шоле – Монако Дата проведения 15 января, 20.00, «Salle de la Meilleraie» Онлайн матча

Дижон – Метрополитан Дата проведения 15 января, 21.00, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy» Онлайн матча

Положение команд: – 13-3, Метрополитан – 12-4, Шоле – 12-4, Дижон – 11-5, – 10-7, Виллербан – 9-7, Ле-Ман – 9-7, Лимож – 9-8, – 8-8, Роанн – 8-9, Париж – 7-9, Нантер – 7-9, Гравлин-Дюнкерк – 7-10, – 6-10, Нанси – 6-11, Блуа – 5-10, Ле-Портель – 5-12, Фос Прованс – 4-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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