Стефен Карри обошел Пау Газоля по набранным очкам за карьеру
Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри в воскресенье поднялся на 41-е место по набранным очкам за карьеру в НБА.
В матч с «Буллс» (118:132) Карри набрал 20 очков, а также 10 подборов и 4 передачи. 2-кратный MVP довел общий показатель до отметки 20 902 очка.
Стефен обошел известного испанского «большого» Пау Газоля (20 894 очка).
На 40-м месте продолжающий карьеру Демар Дерозан из «Чикаго» (20 938 очков).
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