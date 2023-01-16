Стефен Карри обошел Пау Газоля по набранным очкам за карьеру

Теги Чикаго Голден Стэйт Пау Газоль НБА Стефен Карри Демар Дерозан Баскетбол

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри в воскресенье поднялся на 41-е место по набранным очкам за карьеру в НБА.

В матч с «Буллс» (118:132) Карри набрал 20 очков, а также 10 подборов и 4 передачи. 2-кратный MVP довел общий показатель до отметки 20 902 очка.

Стефен обошел известного испанского «большого» Пау Газоля (20 894 очка).

На 40-м месте продолжающий карьеру Демар Дерозан из «Чикаго» (20 938 очков).

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1 комментарий

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Гио Васадзе
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