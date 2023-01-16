Разыгрывающий «Уорриорз» в воскресенье поднялся на 41-е место по набранным очкам за карьеру в НБА.

В матч с «Буллс» (118:132) Карри набрал 20 очков, а также 10 подборов и 4 передачи. 2-кратный MVP довел общий показатель до отметки 20 902 очка.

Стефен обошел известного испанского «большого» (20 894 очка).

На 40-м месте продолжающий карьеру из « » (20 938 очков).

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению