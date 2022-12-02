Билл Симмонс: «Чикаго» нужно обменять Дерозана и Вучевича на Уэстбрука и два пика первого раунда»

Известный журналист Билл Симмонс считает, что пора проводить в команде полную перестройку.

«Чикаго» нужно сливать этот сезон. У меня есть три обмена, которые спасут «Чикаго». Обмен номер один: и Никола Вучевич отправляются в «Лейкерс» в обмен на и два выбора в первом раунде. Пик 2027 года должен быть незащищенным, а пик 2029 года – защищенным в Топ-5.

Затем обменяйте в «Никс» на Оби Топпина, истекающие контракты и пик первого раунда, защищенный в Топ-4. Затем отправьте Алекса Карузо в на Донте Дивинченцо и Мозеса Муди, а также обмен будущими пиками», – сказал Симмонс.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна