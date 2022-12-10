удалось невероятное спасение на последней минуте основного времени матча с «Сиксерс».

Калифорнийцы перевели игру в овертайм, набрав 9 очков за 30 секунд. Уступая 110:119, «озерники» совершили рывок 10:1.

и допустили промахи с линии, форвард смазал вторую попытку при 120:120 за 3,7 секунды до сирены.

В дополнительной 5-минутке вернула себе контроль над игрой – 13:2 (133:122).

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