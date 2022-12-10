«Лейкерс» перевели матч с «Сиксерс» в овертайм, набрав 9 очков за последние 30 секунд

Теги Лейкерс Филадельфия НБА видео Расселл Уэстбрук Джеймс Харден Энтони Дэвис Джоэл Эмбиид Остин Ривз Баскетбол

«Лейкерс» удалось невероятное спасение на последней минуте основного времени матча с «Сиксерс».

Калифорнийцы перевели игру в овертайм, набрав 9 очков за 30 секунд. Уступая 110:119, «озерники» совершили рывок 10:1.

Остин Ривз и Энтони Дэвис допустили промахи с линии, форвард смазал вторую попытку при 120:120 за 3,7 секунды до сирены.

В дополнительной 5-минутке «Филадельфия» вернула себе контроль над игрой – 13:2 (133:122).

Как вести +4 и проиграть матч за 7 секунд? «Голден Стэйт» уснули и подарили чудо-концовку «Юте»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные