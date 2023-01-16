Джоэл Эмбиид поставил сверху с сопротивлением Уэньина Гэбриэла

Центровой «Сиксерс» стал автором эффектного данка в матче с « » (113:112).

Эмбиид поставил сверху с сопротивлением форварда «озерников» Уэньина Гэбриэла с фолом.

На счету Джоэла 35 очков и 11 подборов при 12 из 21 с игры.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению