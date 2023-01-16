Джоэл Эмбиид поставил сверху с сопротивлением Уэньина Гэбриэла

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Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид стал автором эффектного данка в матче с «Лейкерс» (113:112).

Эмбиид поставил сверху с сопротивлением форварда «озерников» Уэньина Гэбриэла с фолом.

На счету Джоэла 35 очков и 11 подборов при 12 из 21 с игры.

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