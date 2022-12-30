Виктор Вембаньяма признан MVP Матча всех звезд французской лиги
В Париже в четверг состоялся Матч всех звезд французской лиги, в котором «Звезды Франции» одержали победу над «Звездами мира» со счетом 136:128.
Самым ценным игроком Матча звезд признан форвард «Метрополитана» Виктор Вембаньяма, который набрал 27 очков, сделал 12 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота.
Вембаньяма считается главным кандидатом на выбор под 1-м номером на драфте НБА 2023 года.
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