Виктор Вембаньяма рассказал, почему отказался переходить в «Барселону» в 2018-м

Претендент на первый пик драфта НБА-2023 Виктор Вембаньяма признался, что мог перейти в «Барселону» в 2018 году.

В 14-летнем возрасте французский баскетболист сыграл за юниорский состав «Барселоны» на турнире для самых талантливых игроков Европы. Тогда его рост составлял 210 см.

После окончания турнира клуб предложил Вембаньяме остаться, но игрок решил вернуться во Францию. Недавно Вембаньяма рассказал, что в тот момент каталонские тренеры не осмелились указать ему на его ошибки.

«Это одна из причин, но были и другие. Мне нравится прогрессировать, я должен бросать себе вызов. Так что да, я люблю, когда мне говорят правду, даже если это неприятно слышать», – заявил Вембаньяма.

Во Франции форвард выступал за « » (2019-2021), « » (сезон-2021/22), а минувшим летом перешел в « ».

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме