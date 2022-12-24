Чемпионат Франции. «Метрополитан» справился с «Шоле», «Дижон» одолел «Бурк» и другие матчи

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В пятницу, 23 декабря, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A состоялись восемь матчей.

В борьбе за лидирующие позиции «Метрополитан» Виктора Вембаньямы справился с «Шоле», «Дижон» одолел «Бурк».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Нанси – Париж 83:87 (21:28, 22:27, 22:19, 18:13)
Дата проведения
23 декабря, 22.00, «Palais des Sports Jean Weille»
Онлайн матча
Нанси
Винэлез (20 + 6 передач), Гомбо (20 + 7 подборов), Уокер (12 + 5 потерь), Галлинат (6), Фишер (2) – старт; Говенс (10), Грэнтем (7), Фриш (6).
Париж
Уоллес (19 + 7 подборов), Оллман (13), Эванс (13 + 8 подборов), Тупан (7), Симмс (7) – старт; Бегарен (9), Денис (8), Гедич (7), Камагате (4).

Нантер – Ле-Ман 74:85 (12:27, 21:22, 25:22, 16:14)
Дата проведения
23 декабря, 22.00, «Palais des Sports Maurice Thorez»
Онлайн матча
Нантер
Хорнсби (15), О'Брайен (14), Биббинс (8), Ндиайе (7 + 5 блок-шотов), Браун (5 + 8 подборов) – старт; Сен (11 + 12 передач), Сенгала-Мата (7), Дюссолье (4), Пино (3), Mensah (0), Фишер (0).
Ле-Ман
Тарпи (18 + 9 подборов), Каджами-Кин (11), Карлтон (7 + 10 подборов), Нарас (5 + 9 подборов), Ндойе (0) – старт; Морган (22), Тинкл (14), Шери (6), Гомис (2).

Лимож – Ле-Портель 81:79 (22:27, 22:18, 17:17, 20:17)
Дата проведения
23 декабря, 22.00, «Palais des sports de Beaublanc»
Онлайн матча
Лимож
Хоукинс (21), Родригес (18), Йегет (12 + 13 подборов), Ланг (9), Джонс (8) – старт; Войчеховски (7), Юголен (6), Minfir (0), Шиллинг (0).
Ле-Портель
Ифи (21), Нзеквеси (18), Аллен (9), Майкселл (5), Манжен (3) – старт; Абуо (8), З.Николич (8 + 9 подборов), Карри (5), Касиама (2).

Гравлин-Дюнкерк – Фос Прованс 83:58 (22:8, 21:15, 14:16, 26:19)
Дата проведения
23 декабря, 22.00, «Sportica»
Онлайн матча
Гравлин-Дюнкерк
Джонсон (16), Робинсон (13), Бенке (9), Фофана (7), Моранси (4) – старт; Эдвардс (14), Нгуама (8), Олейничак (8), Гозен (4).
Фос Прованс
Грин (19), Томпсон (8 + 7 потерь), Докосси (4 + 9 подборов), Браун (3), Девоу (0) – старт; Аффо-Мама (14), Дегр (3), Скотт (3), Барбич (2), Пассав-Дюктей (2).

Роанн – По-Ортез 75:94 (21:27, 16:21, 21:22, 17:24)
Дата проведения
23 декабря, 22.00, «Halle André-Vacheresse»
Онлайн матча
Роанн
Фостер (13), Морен (13), Рос (12), Марч (9), Муди (3) – старт; де Соуза (14), Гэнт (11 + 8 подборов), Брюйас (0), Моэндадзе (0), Она-Эмбо (0).
По-Ортез
Каммингс (23 + 7 подборов), Сим (21), Стоктон (12 + 9 подборов + 11 передач), Оньянг (12), Шарвен (0) – старт; Чикоко (13), Сане (7), Айяи (6 + 8 подборов).

Блуа – Страсбур 74:79 (17:18, 20:16, 19:22, 18:23)
Дата проведения
23 декабря, 22.00, «Le Jeu de Paume»
Онлайн матча
Блуа
Смит (15), Соу (14 + 8 подборов), Ндиайе (13), Джонсон (7), Кук (6) – старт; Риго (8), Гагич (6), Корнели (5), Вержья (0).
Страсбур
Лэнсдаун (13), Куруц (10), Масса (10 + 8 подборов), Кавальер (9 + 9 подборов), Май (4) – старт; Кин (21), Лакомб (9), Берзиньш (3), Belle (0).

Дижон – Бурк 90:83 (23:19, 18:17, 28:26, 21:21)
Дата проведения
23 декабря, 22.30, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
Онлайн матча
Дижон
Макдаффи (25 + 12 подборов), Уэр (21 + 13 подборов), Холстон (16 + 6 передач), Дюкоте (5), Саймон (4) – старт; Хроват (9), Брембли (6), Руссель (4), Vincennes (0).
Бурк
Палмер (16), Брима (12), Жюльен (10 + 6 передач), Майк (10), Массенет (0) – старт; Курби (12), Шассанг (8), Флойд (6), Пело (5), Бените (4).

Метрополитан – Шоле 92:87 (28:19, 12:28, 19:25, 33:15)
Дата проведения
23 декабря, 22.30, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
Онлайн матча
Метрополитан
Вембаньяма (24 + 8 подборов), Уотерс (22 + 7 передач), Бессон (14), Конате (11 + 7 подборов), Си (6) – старт; Джеймс (9), О-Ю-Фат (6), Джонс (0), Кулибали (0).
Шоле
Пэттон (18), Кюрье (13), Кэмпбелл (9), Артис (8), Тилли (8) – старт; Гуду-Сина (8), Эллис (7), Робино (6), Далло (6 + 6 передач), Сако (4).

Положение команд: Монако – 11-3, Метрополитан – 11-3, Шоле – 10-4, Дижон – 10-4, Бурк – 9-5, Лимож – 8-5, Виллербан – 8-6, Ле-Ман – 7-7, Нантер – 6-7, Страсбур – 6-8, Гравлин-Дюнкерк – 6-8, Блуа – 5-8, Роанн – 5-8, Нанси – 5-9, Париж – 5-9, Фос Прованс – 4-10, По-Ортез – 5-9, Ле-Портель – 4-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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