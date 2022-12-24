Чемпионат Франции. «Метрополитан» справился с «Шоле», «Дижон» одолел «Бурк» и другие матчи

В пятницу, 23 декабря, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A состоялись восемь матчей.

В борьбе за лидирующие позиции «Метрополитан» справился с «Шоле», «Дижон» одолел «Бурк».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 11-3, – 11-3, Шоле – 10-4, – 10-4, Бурк – 9-5, Лимож – 8-5, Виллербан – 8-6, – 7-7, – 6-7, – 6-8, Гравлин-Дюнкерк – 6-8, Блуа – 5-8, – 5-8, Нанси – 5-9, – 5-9, Фос Прованс – 4-10, – 5-9, Ле-Портель – 4-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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