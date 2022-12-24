Чемпионат Франции. «Метрополитан» справился с «Шоле», «Дижон» одолел «Бурк» и другие матчи
В пятницу, 23 декабря, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A состоялись восемь матчей.
В борьбе за лидирующие позиции «Метрополитан» Виктора Вембаньямы справился с «Шоле», «Дижон» одолел «Бурк».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 декабря, 22.00, «Palais des Sports Jean Weille»
- Нанси
- Винэлез (20 + 6 передач), Гомбо (20 + 7 подборов), Уокер (12 + 5 потерь), Галлинат (6), Фишер (2) – старт; Говенс (10), Грэнтем (7), Фриш (6).
- Дата проведения
- 23 декабря, 22.00, «Palais des Sports Maurice Thorez»
- Нантер
- Хорнсби (15), О'Брайен (14), Биббинс (8), Ндиайе (7 + 5 блок-шотов), Браун (5 + 8 подборов) – старт; Сен (11 + 12 передач), Сенгала-Мата (7), Дюссолье (4), Пино (3), Mensah (0), Фишер (0).
- Дата проведения
- 23 декабря, 22.00, «Palais des sports de Beaublanc»
- Лимож
- Хоукинс (21), Родригес (18), Йегет (12 + 13 подборов), Ланг (9), Джонс (8) – старт; Войчеховски (7), Юголен (6), Minfir (0), Шиллинг (0).
- Дата проведения
- 23 декабря, 22.00, «Sportica»
- Гравлин-Дюнкерк
- Джонсон (16), Робинсон (13), Бенке (9), Фофана (7), Моранси (4) – старт; Эдвардс (14), Нгуама (8), Олейничак (8), Гозен (4).
- Дата проведения
- 23 декабря, 22.00, «Halle André-Vacheresse»
- Роанн
- Фостер (13), Морен (13), Рос (12), Марч (9), Муди (3) – старт; де Соуза (14), Гэнт (11 + 8 подборов), Брюйас (0), Моэндадзе (0), Она-Эмбо (0).
- Дата проведения
- 23 декабря, 22.00, «Le Jeu de Paume»
- Блуа
- Смит (15), Соу (14 + 8 подборов), Ндиайе (13), Джонсон (7), Кук (6) – старт; Риго (8), Гагич (6), Корнели (5), Вержья (0).
- Дата проведения
- 23 декабря, 22.30, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
- Дижон
- Макдаффи (25 + 12 подборов), Уэр (21 + 13 подборов), Холстон (16 + 6 передач), Дюкоте (5), Саймон (4) – старт; Хроват (9), Брембли (6), Руссель (4), Vincennes (0).
- Дата проведения
- 23 декабря, 22.30, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
- Метрополитан
- Вембаньяма (24 + 8 подборов), Уотерс (22 + 7 передач), Бессон (14), Конате (11 + 7 подборов), Си (6) – старт; Джеймс (9), О-Ю-Фат (6), Джонс (0), Кулибали (0).
Положение команд: Монако – 11-3, Метрополитан – 11-3, Шоле – 10-4, Дижон – 10-4, Бурк – 9-5, Лимож – 8-5, Виллербан – 8-6, Ле-Ман – 7-7, Нантер – 6-7, Страсбур – 6-8, Гравлин-Дюнкерк – 6-8, Блуа – 5-8, Роанн – 5-8, Нанси – 5-9, Париж – 5-9, Фос Прованс – 4-10, По-Ортез – 5-9, Ле-Портель – 4-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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